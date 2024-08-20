Zonguldak’ta trenin altında kalarak can vermişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Makinist ve tren şefi...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde demans hastası Şükran Bayhan'ın (89), kömür yüklü treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin trenin kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülere, kadının dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği anlar ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası yaşadığı panik anları yansıdı. Demir yolu üzerinde yürüyen annesini başka tren makinistlerinin gördüğünü, buna rağmen diğer makinistleri uyarmadığını öne süren Cankut Bayhan (46), "Annemi görürseniz haber verin' dediğim makinistin ifadesinin ve o trenin kamera görüntülerinin mahkeme tarafından incelenmesini istiyorum" dedi.

Olay, 8 Mayıs'ta Kilimli ilçesi sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Kömür taşıyan yük treni, raylarda dengesini kaybedip düşen emekli Kilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan demans hastası Şükran Bayhan'a çarptı. Makinist Oğuzhan M.'nin (26) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, trenin yaklaşık 10 metre sürüklediği Bayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tren makinisti O.M., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı.