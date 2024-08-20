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3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:02
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3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 16 yaşındaki bir gençte olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan gencin ailesinin feryatları yürek burktu.

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