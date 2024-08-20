Son dakika | Reha Muhtar'dan kötü haber! Yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Son dakika haberi...Bir döneme damgasını vuran ünlü spiker Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Muhtar'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı.
ENTÜBE EDİLDİ
Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Muhtar'ın, tedavi altına alındığı ve entübe edildiği öğrenildi.
REHA MUHTAR KİMDİR ?
Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu.
Babasının Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşıyorlardı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi.
İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı.
1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması nedeni ile Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında yeniden TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti.
Ve kısa bir süre bu kanaldan ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde başladı.
2002 yılında Show TV'den ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri dönmüştür. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde yazarlığa devam etti fakat Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesine geçmiştir.
2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'ye döndü ve PişşTi adlı programını sundu ve Reha Muhtar TV programını sundu ve tekrar Show TV'den ayrıldı ve Vatan gazetesinde yazmaktadır. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sundu ve bu kanaldan ayrıldı.
2008 yılında Kanal 1'e geçeçekti ama geçemedi ve 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptı ve bu kanaldan ayrıldı ve Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlanmıştır.
2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Reha Muhtar tvem ile anlaşmaya gelecekti ama tvem'e gidemedi. Muhtar, Vatan Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir.
ÖZEL HAYATI
1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.
2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.
ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Hayatım Roman (2000) Rolü: Reha Muhtar
ÇALIŞTIĞI GAZETELER
1983-1985: Milliyet
2000-2002: Akşam
2003: Star
2004-2006: Sabah
2006-: Vatan
ÇALIŞTIĞI TV KANALLAR
1985-1993: TRT
1993-1994: Kanal D
1994-1995: TRT
1995: Star TV
1995-1996: Kanal D
1996-2002: Show TV
2002-2003: Star TV
2004-2006: atv
2006: Show TV
2007: FOX (kısa bir süre)
2008: Kanal 1 (kısa bir süre)
2008: Show TV
2009: CNN Türk
2009-2011: Kanaltürk
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Önce tavşan mı, ördek mi gördün? İlk görenler süper zeka çıkıyor!
- Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?
- 7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?