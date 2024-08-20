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Bayburt’ta ‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen sundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:26
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Bayburt’ta ‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen sundu

Bayburt’ta dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Mavi Ay" adı verilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.

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