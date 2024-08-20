20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

268 yıllık tarihi İstanbul Valilik binası yenileniyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:37
ABONE OL
268 yıllık tarihi İstanbul Valilik binası yenileniyor

İstanbul Valiliği tarafından 2022 yılında Hariciye Nezareti ve 2020 yılında Şura-ı Devlet binalarında başlatılan aslına uygun yeniden yapım ile restorasyon çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. İki tarihi binada sürdürülen çalışmaların 2025 yılında biterek yeni görünümüne kavuşması bekleniyor. Öte yandan, İstanbul Valiliği'nin kapılarında bulunan 3 tarihi kitabe de ihtişamıyla dikkat çekerken, tarihi yapılardaki çalışmalar havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör