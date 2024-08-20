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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehidimiz var!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 17:35 Güncelleme: 20.08.2024 17:44
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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit’te şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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