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Kayseri'de otluk alanlarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 17:12 Güncelleme: 20.08.2024 17:23
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Kayseri’de otluk alanlarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otluk alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ekiplerin mücadelesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü.

Eğribucak ve Esentepe mahallelerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alındığı alanYangının kontrol altına alındığı alan

TOMA YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede etrafa yayılan alevlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Yangının kontrol altına alındığı alanYangının kontrol altına alındığı alan

VATANDAŞLAR ALEVLERE MÜCADELE ETTİ
Polis ekipleri ile çevrede evleri bulunan vatandaşlar da bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu. Alevler nedeniyle bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

Yangının kontrol altına alındığı alanYangının kontrol altına alındığı alan

Yangınlar, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 2 bölgede de soğutma çalışması sürüyor.

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