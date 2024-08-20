Kayseri'de otluk alanlarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otluk alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ekiplerin mücadelesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü.
Eğribucak ve Esentepe mahallelerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
TOMA YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede etrafa yayılan alevlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.
VATANDAŞLAR ALEVLERE MÜCADELE ETTİ
Polis ekipleri ile çevrede evleri bulunan vatandaşlar da bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu. Alevler nedeniyle bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.
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