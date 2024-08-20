Kayseri’de otluk alanlarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yangının kontrol altına alındığı alan

VATANDAŞLAR ALEVLERE MÜCADELE ETTİ

Polis ekipleri ile çevrede evleri bulunan vatandaşlar da bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu. Alevler nedeniyle bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.