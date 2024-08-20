Araçtan attıkları çöp cezası kalmadı! 68 kişiye ceza yağdı
Çevre kirliliğine geçit vermeyen ekipler kirliliğe neden olan şahısları tek tek tespit ederek gereken cezayı veriyor. Buna örnek bir olay da Bursa'da yaşandı. Seyir halindeki araçlardan çöp atanlar ekipler tarafından takip edildi. Araçtan çöp atan 68 kişi ve çevre kirliliğine neden olan 92 kişiye toplamda 590 bin TL para cezası verildi.
Çevre kirliliği ile mücadele kapsamında ekiplerin titiz çalışmaları ile kirlile neden olanlar cezasız kalmıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan çöp atan 68 kişi ile çevre kirliliğine yol açan 92 kişiye idari para cezası verildi.
İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğünce sağlıklı ve temiz çevre için gerekli denetim ve işlemlerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğü belirtildi.
CANLI TAKİP EDİLİYORLAR
İhbarların değerlendirildiği ve ilçenin tüm ana arterlerinin sürekli canlı takip edildiği İzleme Değerlendirme Merkezi'nce yapılan denetimler sayesinde çevre kirliliğiyle mücadele edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
CEZA YAĞDI
"Yapılan çalışmalarla, araçlardan atılan izmarit, peçete, içecek kabı vb. çöpler tespit edilmektedir. Evsel çöp ve geri dönüşüm malzemelerinin gelişigüzel atılması, sanayi ve üretim tesisi civarındaki kirliklerle ilgili tespit ve işlemler de hem denetimler hem kurulan dijital altyapı sayesinde yapılmaktadır. Yapılan tespit ve denetimlerde 68 araçtan seyir esnasında çöp atıldığı, 64 sanayi ve üretim tesislerinden atılan atıklar ve 28 diğer evsel ve iş yerlerinden kaynaklı çöpler ile ilgili tespit gerçekleştirilerek cezai işlemler uygulanmıştır."
Çevre kirliliğine yol açtıkları gerekçesiyle 160 kişiye toplam 590 bin lira idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.
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