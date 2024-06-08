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Adana’da anız yangını ormana sıçradı! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Adana’da anız yangını ormana sıçradı! Alevler kontrol altında

Adana’da anız yangını çıkması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler kısa sürede ormanlık alanı sıçrarken, ekiplerin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Adan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

2 SAATLİK MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Anızdan çıktığı tespit edilen yangın kısa ormanlık alana sıçradı. Ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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