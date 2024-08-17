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Bandırma'da dehşet veren kadın cinayeti!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:31
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Bandırma’da dehşet veren kadın cinayeti!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi yaşamına son verdi.

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