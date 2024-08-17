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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 114 şüpheli yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:43
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Sinop’ta uyuşturucu operasyonu! 114 şüpheli yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. operasyonda 114 şüpheli yakalandı.

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