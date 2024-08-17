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Çorum’da otomobil park halindeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:31
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Çorum’da otomobil park halindeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

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