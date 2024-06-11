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Sinop'ta katliam gibi kaza! 3 ölü 3 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Sinop’ta katliam gibi kaza! 3 ölü 3 yaralı

Son dakika haberi... Sinop'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. Sağlık personelinin olduğu ticari araç ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre korkunç kazada 3 kişi can verdi 3 kişi de yaralandı.

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