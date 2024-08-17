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Malatya'da bıçaklı kavga! 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 17.08.2024 10:08 Güncelleme: 17.08.2024 10:09
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Malatya’da bıçaklı kavga! 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir binada bıçaklı kavga çıktı. Çıkan hengamede Samet Karadağ bıçakla aldığı darbe sonu yaralandı. Karadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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