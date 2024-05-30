30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Malatya'da trafikte yol verme kavgası kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Malatya’da trafikte yol verme kavgası kamerada

Malatya'da bir otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay kısa sürede büyürken, gerginlik çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Malatya'da okul servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen okul servis minibüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışma, trafikteki diğer sürücüler ile çevredekilerin de araya girmesiyle sonlandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör