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Kendisini polis olarak tanıttı 5 milyon liralık dolar ve altına çökmeye kalktı! Kırıkkale'deki dolandırıcı tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 19:12 Güncelleme: 17.08.2024 19:12
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Kendisini polis olarak tanıttı 5 milyon liralık dolar ve altına çökmeye kalktı! Kırıkkale’deki dolandırıcı tutuklandı

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan ve yaşlı bir kadını 5 milyon liralık döviz ve altın için dolandıran şahıs yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen para ve altınlar sahibine teslim edilecek.

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