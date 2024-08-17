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İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 1 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 19:03
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İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 1 ölü

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi. İşte detaylar...

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