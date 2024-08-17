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Fındık hasadı için gelen gurbetçi ırmakta boğuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 19:15
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Fındık hasadı için gelen gurbetçi ırmakta boğuldu

Fındık hasadı için Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen şahıs, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu. Yüksel’in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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