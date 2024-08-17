17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kastamonu'da batan teknenin kaptanı için bölge genişletildi! Bartın'da aranıyor

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 14:15 Güncelleme: 17.08.2024 14:16
ABONE OL
Kastamonu’da batan teknenin kaptanı için bölge genişletildi! Bartın’da aranıyor

Kastomonu'nun Cide ilçesi açıklarında "Maviş" isimli gezi teknesi 11 Ağustos'ta su alarak battı. Batan teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu için arama kurtarma bölgesi genişletildi. İşte detaylar...

Olay, 11 Ağustos akşamı ilçenin Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında meydana geldi.

Öztürk Kürelioğlu'nun kaptanlığını yaptığı 'Maviş' isimli gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Aranan bölgeden fotoğrafʺAranan bölgeden fotoğrafʺ

Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan (16) ise denizde kayboldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Aranan bölgeden fotoğrafAranan bölgeden fotoğraf

YAPILAN ARAMALARDA 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Dün arama çalışmalarının 5'inci gününde Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında denizin dibinde Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler sudan çıkarıldıktan sonra morga götürüldü. Hülya Mütevelli'nin bugün Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde, Esmanur Gürcan ise Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Sirke köyünde defnedileceği öğrenildi.

Arama kurtarma çalışması yapan ekiplerArama kurtarma çalışması yapan ekipler

ARAMALAR HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Tekne sahibi ve kaptanı Öztürk Kürelioğlu'nun sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı Gideros Koyu'na 5 kilometre uzaklıkta bulanan Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu ve Gökçekale sahilinde de arama çalışmalarına başlandı. Samsun AFAD ekipleri, kıyıdan dürbünle deniz yüzeyini taradı. Teknenin battığı bölgede de havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu’da batan teknede kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulunduKastamonu’da batan teknede kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu KASTAMONU'DA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör