Kastamonu’da batan teknenin kaptanı için bölge genişletildi! Bartın’da aranıyor

Aranan bölgeden fotoğrafʺ

Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan (16) ise denizde kayboldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.