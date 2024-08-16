16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 12:58
ABONE OL
Kastamonu’da batan teknede kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör