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Samsun'da denize girişler 2 gün yasaklandı! Valilikten açıklama...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 14:22
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Samsun’da denize girişler 2 gün yasaklandı! Valilikten açıklama...

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedneiyle bugün ve yarın denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

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