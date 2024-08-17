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Kayseri'de 12 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı! Cinsel istismar suçundan aranıyordu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:41 Güncelleme: 17.08.2024 13:46
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Kayseri’de 12 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı! Cinsel istismar suçundan aranıyordu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü "cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adresi belirlenen kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

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