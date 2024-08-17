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Ankara'da bir kişi etrafa ateş açtı! Mahalleli paniğe kapıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 08:58 Güncelleme: 17.08.2024 08:59
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Ankara’da bir kişi etrafa ateş açtı! Mahalleli paniğe kapıldı

Ankara Sincan'da ailevi sıkıntısı olan bir şahıs, yanında bulunan silahla etrafa ateş açmaya başlayarak paniğe neden oldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandı.

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