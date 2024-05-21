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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Ankara’daki FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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