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Sancaktepe'de gecekondu alev alev yandı!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 08:39
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Sancaktepe’de gecekondu alev alev yandı!

Sancaktepe'de hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan bir gecekondu bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

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