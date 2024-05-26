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Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde taksi durağında alacak verecek meselesi bir anda kavgaya döndü. Yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken polis olaya ilişkin incelem başlattı.

Olay, Demetevler 931. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.C.'nin çalıştığı taksi durağına geldi. İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda silahını çıkartan saldırgan, M.C.'yi bacağından ve karnından vurarak yaraladı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, silahıyla birlikte yakalanırken, yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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