Ankara’da taksi durağında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Olay, Demetevler 931. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.C.'nin çalıştığı taksi durağına geldi. İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda silahını çıkartan saldırgan, M.C.'yi bacağından ve karnından vurarak yaraladı.