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D-140 kara yolunda kaza! 2 yaralı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 15:05
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D-140 kara yolunda kaza! 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda traktör ile otomobil çarpıştı. Kaza ile birlikte traktör fındık alanına uçarken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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