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Lüks mega yatlar "Blue" ve "Mar" Muğla koylarına demirledi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 15:51
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Lüks mega yatlar Blue ve Mar Muğla koylarına demirledi

Lüks mega yatlar "Blue" ve "Mar" Muğla koylarına demirledi. Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

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