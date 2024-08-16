16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 14:54 Güncelleme: 16.08.2024 15:26
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan PKK/YPG üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör