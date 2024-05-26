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Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hızar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı Opel marka otomobil ile O.A. idaresindeki 54 AKK 143 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobilde bir kişi ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. ve H.D. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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