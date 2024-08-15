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Kolluk kuvvetleri Hakkari'de kaçakçılara göz açtırmıyor! 501 kaçak cep telefonu ele geçildi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:21 Güncelleme: 15.08.2024 09:25
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Kolluk kuvvetleri Hakkari’de kaçakçılara göz açtırmıyor! 501 kaçak cep telefonu ele geçildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramalar sonrasında araç içerisinde 501 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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