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Hakkari’de askeri araç devrildi! 2 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Hakkari’de askeri araç devrildi! 2 yaralı var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.

2 ASKER YARALANDI

Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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