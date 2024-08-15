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Zeytinburnu'nda patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:44
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Zeytinburnu’nda patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Zeytinburnu'nda seyir halindeki minibüsün kapısına tutunarak ilerleyen patenli 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar trafikteki bir başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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