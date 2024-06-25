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Hakkari'de otomobilde 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:04
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Hakkari’de otomobilde 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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