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Kadıköy'de gece yarısı yangın! Skuter taşıyan hafif ticari araç alevlere teslim oldu...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 06:11 Güncelleme: 15.08.2024 06:26
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Kadıköy’de gece yarısı yangın! Skuter taşıyan hafif ticari araç alevlere teslim oldu...

Kadıköy'de skuter bataryaları taşıyan hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sararken, hızlı müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Kadıköy'de, iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araçla taşınan skuter bataryaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler ticari aracı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yanan araca ait görüntüYanan araca ait görüntü

BATARYALAR BİR ANDA ALEV ALDI

Yangın, saat 02.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde taşınan skuter bataryaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı.

Yanan araca ait görüntüYanan araca ait görüntü

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç, çekici ile kaldırıldı. Aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Yanan araca ait görüntüYanan araca ait görüntü

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