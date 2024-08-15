Kadıköy’de gece yarısı yangın! Skuter taşıyan hafif ticari araç alevlere teslim oldu...

Yanan araca ait görüntü

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç, çekici ile kaldırıldı. Aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Yanan araca ait görüntü