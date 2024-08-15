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Adana'da bıçaklı kavgada kan aktı! 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 15.08.2024 01:41
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Adana’da bıçaklı kavgada kan aktı! 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesindeki parkta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.Ç. (16), ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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