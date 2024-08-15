Karşıya geçen yayaya çarpıp yaya olarak kaçtılar! 1 kişi hayatını kaybetti...
Fatih'te seyir halindeki araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Ahmet Düzgüner hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan Ahmet Düzgüner(64) hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücü ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BKN 853 plakalı hafif ticari araç, Aksaray istikametine ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Düzgüner'e (64) çarptı.
YOLA SAVRULUP AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle Düzgüner yola savrularak ağır yaralandı, araçta bulunan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ise yaya olarak kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Düzgüner'e ilk müdahalede bulunarak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı Düzgüner'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazanın olduğu noktada, yolu aydınlatan lambaların yanmaması dikkat çekti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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