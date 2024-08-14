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Üsküdar'da şehirler arası yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! 3 yaralı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 09:34 Güncelleme: 14.08.2024 09:40
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Üsküdar’da şehirler arası yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı! 3 yaralı

Üsküdar'da yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne, yolcu otobüsü arkadan çarptı. Çarpan şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

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