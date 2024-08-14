14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ şüphelisi kaçak göçmenlerin arasından çıktı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 09:55
ABONE OL
FETÖ şüphelisi kaçak göçmenlerin arasından çıktı

Edirne'de takibe alınıp, durdurulan kamyonda yapılan aramada, 13 kaçak göçmen, 1 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör