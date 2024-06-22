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Üsküdar'da 2 milyon TL'lik dron hırsızlığı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 17:22
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Üsküdar’da 2 milyon TL’lik dron hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da dron satışı yapılan bir mağazanın kepengini zorlayarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 2 milyon TL'lik dron ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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