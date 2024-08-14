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Kastamonu'da kanlı tartışma! 1'i ağır 7 yaralı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 09:19 Güncelleme: 14.08.2024 09:25
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Kastamonu’da kanlı tartışma! 1’i ağır 7 yaralı

Kastamonu Cide ilçesinde komşu olduğu öğrenilen, daha önceden de aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi.

KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Y.F. ise bıçaklandı.

Olay yerine gelen polis ekibiOlay yerine gelen polis ekibi

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibiOlay yerine gelen polis ve sağlık ekibi

Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Y.F., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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