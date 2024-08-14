Kastamonu'da kanlı tartışma! 1'i ağır 7 yaralı
Kastamonu Cide ilçesinde komşu olduğu öğrenilen, daha önceden de aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi.
KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Y.F. ise bıçaklandı.
Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Y.F., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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