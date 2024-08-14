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Manisa'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 16:03
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Manisa’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ormanlık alanda sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Boyalı Mahallesi'nde çıkan yangının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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