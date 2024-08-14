14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Giresun'da dere kenarında kadın cesedi bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.08.2024 16:20
ABONE OL
Giresun’da dere kenarında kadın cesedi bulundu

Giresun'da kayıp kadının cesedi dere kenarında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör