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Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:44
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Gaziantep’te husumetliler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan tartışma sonucu silahlar konuştu. Çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı aranıyor.

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