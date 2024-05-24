Manisa'da cezaevinde yangın! 4 kişi dumandan etkilendi
Manisa'da Adalet Bakanlığı Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda panik anlar yaşandı. Tekli koğuşta kalan uyuşturucu bağımlısı bir mahkum uyuşturucu krizine girdi ve kendini yaktı. Ufak çaplı yangının çıktığı olayda 2 mahkum ve 2 gardiyan dumandan etkilenirken kendini yakan mahkum ise ağır yaralandı.
KENDİNİ YAKAN MAHKUM AĞIR YARALI
Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Öte yandan yangın sonucu 2 infaz koruma memuru ile 2 mahkum da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi görürken hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor