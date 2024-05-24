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Manisa'da cezaevinde yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Manisa’da cezaevinde yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

Manisa'da Adalet Bakanlığı Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda panik anlar yaşandı.  Tekli koğuşta kalan uyuşturucu bağımlısı bir mahkum uyuşturucu krizine girdi ve kendini yaktı. Ufak çaplı yangının çıktığı olayda 2 mahkum ve 2 gardiyan dumandan etkilenirken kendini yakan mahkum ise ağır yaralandı.

Olay Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö. uyuşturucu krizine girdi. Geçirdiği kriz sonucu çakmakla kendini tutuşturan S.Ö. kaldığı tekli koğuşta yangın çıkmasına neden oldu.

KENDİNİ YAKAN MAHKUM AĞIR YARALI

Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan yangın sonucu 2 infaz koruma memuru ile 2 mahkum da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi görürken hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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