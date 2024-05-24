Manisa’da cezaevinde yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

KENDİNİ YAKAN MAHKUM AĞIR YARALI

Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.