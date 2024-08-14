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12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs çocuk istismarından aranıyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 08:58
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12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs çocuk istismarından aranıyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan kişinin"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı öğrenildi.

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