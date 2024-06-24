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Kastamonu'da iş yerine kurşun yağmuru! 2 tutuklama

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 24.06.2024 22:04 Güncelleme: 24.06.2024 22:04
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Kastamonu’da iş yerine kurşun yağmuru! 2 tutuklama

Kastamonu’da bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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