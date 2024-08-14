Göçmen kaçakçılarına dronlu müdahale! 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
Edirne'de VIP araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar polis ekiplerinin dronlu takibi sayesinde yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 kişi tutuklanırken, 13 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik ortak çalışma yaptı.
KAÇAKLAR VIP ARAÇLA TAŞINIYOR
Yapılan çalışmada, VIP minibüs ve otomobillerle kente getirilen, aralarında terör örgütlerine üye şüphelilerinin de bulunduğu kaçak göçmenlerin kapalı kasa kamyonete bindirilip, yurt dışına çıkarılmak istendiğini belirledi.
POLİS EKİPLERİNDEN DRONLU TAKİP
Dronla takip gerçekleştiren polis, VIP minibüsle getirilen kaçak göçmenlerin kentin gözlerden uzak bölgesinde bindirildiği kamyoneti ve minibüsü izlemeye aldı.
1'İ FETÖCÜ 16 KİŞİ YAKALANDI
Eski İstanbul Caddesi'nde durdurulan kamyonette 13 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ü.E. ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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