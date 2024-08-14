14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Göçmen kaçakçılarına dronlu müdahale! 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:43 Güncelleme: 14.08.2024 15:52
ABONE OL
Göçmen kaçakçılarına dronlu müdahale! 1’i FETÖ’cü 3 kişi yakalandı

Edirne'de VIP araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar polis ekiplerinin dronlu takibi sayesinde yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 kişi tutuklanırken, 13 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik ortak çalışma yaptı.

KAÇAKLAR VIP ARAÇLA TAŞINIYOR

Yapılan çalışmada, VIP minibüs ve otomobillerle kente getirilen, aralarında terör örgütlerine üye şüphelilerinin de bulunduğu kaçak göçmenlerin kapalı kasa kamyonete bindirilip, yurt dışına çıkarılmak istendiğini belirledi.

POLİS EKİPLERİNDEN DRONLU TAKİP

Dronla takip gerçekleştiren polis, VIP minibüsle getirilen kaçak göçmenlerin kentin gözlerden uzak bölgesinde bindirildiği kamyoneti ve minibüsü izlemeye aldı.

Dronlu takip anıDronlu takip anı

1'İ FETÖCÜ 16 KİŞİ YAKALANDI

Eski İstanbul Caddesi'nde durdurulan kamyonette 13 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı.

ArşivArşiv

Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ü.E. ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıYurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
13 düzensiz göçmen yakalandı13 düzensiz göçmen yakalandı 13 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör