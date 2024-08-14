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İstanbul'da korkutan yangın! Sanayi sitesinin yanından alevler yükseldi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:27
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İstanbul’da korkutan yangın! Sanayi sitesinin yanından alevler yükseldi

İstanbul Başakşehir'de bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangını bölgede bulunan sanayi sitesine sıçramasına izin vermeden söndürdü.

Başakşehir'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yakında bulunan ağaçlık bölgeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına alınan yangın, 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Başakşehir'de çıkan yangına itfaiye ekipleri böyle müdahale ettiBaşakşehir'de çıkan yangına itfaiye ekipleri böyle müdahale etti

Yangın, Başakşehir Başak Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yakındaki ağaçlık bölgeye sıçradı.

Başakşehir'de çıkan yangına itfaiye ekipleri böyle müdahale ettiBaşakşehir'de çıkan yangına itfaiye ekipleri böyle müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yakında bulunan sanayi sitesine kadar yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına aldığı yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

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