İstanbul’da korkutan yangın! Sanayi sitesinin yanından alevler yükseldi

Başakşehir'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yakında bulunan ağaçlık bölgeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına alınan yangın, 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.