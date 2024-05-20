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Edirne'de dolandırıcılıktan aranan 2 şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Edirne’de dolandırıcılıktan aranan 2 şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de aranan iki dolandırıcılık şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

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